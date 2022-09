4. Liga, Gruppe 3 Giswil setzt Siegesserie auch gegen Kriens fort Giswil setzt seine Siegesserie auch gegen Kriens fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Armend Fazlija in der 17. Minute. Er traf für Giswil zum 1:0. Marco Enz erhöhte in der 49. Minute zur 2:0-Führung für Giswil. Die 78. Minute brachte für Kriens den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Fatos Haxhija.

In der 85. Minute baute Cyrill Zbinden den Vorsprung für Giswil auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Kriens noch auf 2:3 heran. Fatos Haxhija war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Giswil für Adrian Rogger (52.) und Patrick von Moos (56.). Kriens behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Giswil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kriens kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

In der Tabelle liegt Giswil weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Giswil feiert mit dem Sieg gegen Kriens bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Giswil bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Ebikon II. Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

In der Tabelle verliert Kriens Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Kriens hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Kriens trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Stans (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Kriens III - FC Giswil 2:3 (0:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 17. Armend Fazlija 0:1. 49. Marco Enz 0:2. 78. Fatos Haxhija 1:2. 85. Cyrill Zbinden 1:3. 86. Fatos Haxhija 2:3. – Kriens: Nico Haase, Nico Haas, Pedro Gonzalez Torres, Dominik Gabler, Remo Schmidlin, Marc Landolt, Sascha Frevel, Claudio Schmidlin, Nando Huber, Livio Röösli, Fatos Haxhija. – Giswil: Martin Rogger, Aaron Ambiel, Raphael Riebli, Elvis Nikolov, Mathias Halter, Patrick von Moos, Jonas Imfeld, Adrian Rogger, Cyrill Zbinden, Marco Enz, Armend Fazlija. – Verwarnungen: 52. Adrian Rogger, 56. Patrick von Moos.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 02:34 Uhr.

