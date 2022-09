4. Liga, Gruppe 3 Giswil setzt Siegesserie auch gegen Luzern fort Giswil setzt seine Siegesserie auch gegen Luzern fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Tobias Zumstein brachte Giswil 1:0 in Führung (10. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Giswil stellte Cyrill Zbinden in Minute 33 her. Giswil erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Tobias Zumstein weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adrian Rogger in der 63. Minute, als er für Giswil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Giswil, nämlich für Adrian Rogger (58.). Eine Verwarnung gab es für Luzern, nämlich für David Schmidig (88.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Giswil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Luzern kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Giswil bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Giswil feiert mit dem Sieg gegen Luzern bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Giswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hergiswil II (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Für Luzern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 9. Luzern hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Luzern trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Stans (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. Oktober statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Luzern - FC Giswil 0:4 (0:3) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 10. Tobias Zumstein 0:1. 33. Cyrill Zbinden 0:2. 36. Tobias Zumstein 0:3. 63. Adrian Rogger 0:4. – Luzern: Michael Meyer, Severin Wechsler, Marco Meyer, André Fabian, David Schmidig, Mario Raffaele De Raffele, Jan Baumann, Jonas Schweigert, Markus Kötter, Julian Ferrante, Samuel Schweiger. – Giswil: Martin Rogger, Cristiano Ferreira Costa, Elvis Nikolov, Dario Schorno, Aaron Ambiel, Patrick von Moos, Jonas Imfeld, Adrian Rogger, Cyrill Zbinden, Tobias Zumstein, Armend Fazlija. – Verwarnungen: 58. Adrian Rogger, 88. David Schmidig.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 01:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.