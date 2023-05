4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Gjergj Domgjoni rettet Brunnen einen Punkt gegen Hochdorf 2:2 lautet das Resultat zwischen Hochdorf und Brunnen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das Skore eröffnete Danilo D'Alessandro in der 21. Minute. Er traf für Hochdorf zum 1:0. Hochdorf baute die Führung in der 35. Minute (Pascal Arnold) weiter aus (2:0). Ein Doppelschlag brachte Brunnen doch noch einen Punkt: Zunächst war Lev Reygel in der 86. Minute erfolgreich, dann traf Gjergj Domgjoni sieben Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Besmir Rexhaj von Brunnen erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Hochdorf zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Hochdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat fünf Punkte. Hochdorf hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Hochdorf geht es auswärts gegen Luzerner SC (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

In der Tabelle liegt Brunnen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Brunnen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Brunnen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rotkreuz III (Platz 7). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Brunnen b 2:2 (2:0) - Arena, Hochdorf – Tore: 21. Danilo D'Alessandro 1:0. 35. Pascal Arnold 2:0. 86. Lev Reygel 2:1. 93. Gjergj Domgjoni 2:2. – Hochdorf: Lukas Werder, Jan Müller, Raphael Zehnder, Devin Kempf, Pascal Schärli, Pascal Arnold, Mattia Kündig, Sven Roos, Martin Anderhub, Claudio Reboredo Alves, Danilo D'Alessandro. – Brunnen: Markus Hanno, Pali Berisha, Besmir Rexhaj, Meriton Prenaj, Amar Golos, Gjergj Domgjoni, Albert Domgjoni, Gabriell Domgjoni, Marko Pranjic, Lev Reygel. – Verwarnungen: 76. Besmir Rexhaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 16:34 Uhr.