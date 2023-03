2. Liga Goldau bezwingt Luzerner SC Goldau gewinnt am Dienstag zuhause gegen Luzerner SC 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Philipp Ulrich für Goldau. In der 67. Minute traf er zum 1:0. Ideal Sopaj sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Goldau. In der Schlussphase kam Luzerner SC noch auf 1:2 heran. Andreas Ademi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Samuel Rodrigues Esteves (73.), Eduard Qupi (85.) und Richard Nikaj (88.). Gelbe Karten gab es bei Goldau für Fabio Beeler (50.) und Luca Sommaruga (53.).

Goldau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 32 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Goldau unverändert. 31 Punkte bedeuten Rang 2. Für Goldau ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Goldau ging unentschieden aus.

Goldau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sarnen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (25. März) (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Nach der Niederlage büsst Luzerner SC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 6. Luzerner SC hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altdorf (Rang 13). Diese Begegnung findet am Sonntag (26. März) statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Goldau - Luzerner SC 2:1 (0:0) - Schul – Tore: 67. Philipp Ulrich 1:0. 68. Ideal Sopaj 2:0. 84. Andreas Ademi 2:1. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Konrad Huser, Dario Schelbert, Arnel Mehicic, Tobias Walker, Julet Ademi, Fabio Beeler. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Rinor Elshani, Gurbet Huruglica, Ivan Procopio, Emanuel Berisa, Andreas Ademi, Dardan Krasniqi, Samuel Rodrigues Esteves, Eduard Qupi, Fatlind Elshani, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 50. Fabio Beeler, 53. Luca Sommaruga, 73. Samuel Rodrigues Esteves, 85. Eduard Qupi, 88. Richard Nikaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.03.2023 21:57 Uhr.

