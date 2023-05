3. Liga, Gruppe 1 Goldau bezwingt Steinhausen – Siegtreffer in 88. Minute Sieg für Goldau: Gegen Steinhausen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Goldau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Luan Krasniqi.

Momcilo Pajic hatte mit dem ersten Tor der Partie (2. Minut.) goldau 1:0 in Führung gebracht. Roman Truttmann erhöhte in der 28. Minute zur 2:0-Führung für Goldau. Cédric Hürlimann sorgte in der 52. Minute für Steinhausen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Per Elfmeter glich Sandro Gerber das Spiel in der 56. Minute für Steinhausen wieder aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Elion Destani (83.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Steinhausen, nämlich für Roman Zürcher (57.).

Goldau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 7. Goldau hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Goldau auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn Engelberger SC (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 6. Steinhausen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Baar 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Goldau II - SC Steinhausen 3:2 (2:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 2. Momcilo Pajic 1:0. 28. Roman Truttmann 2:0. 52. Cédric Hürlimann 2:1. 56. Sandro Gerber (Penalty) 2:2.88. Luan Krasniqi (Penalty) 3:2. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Pirmin von Rickenbach, Zurap Memeti, Roman Truttmann, Thomas Spichtig, Florian Mrijaj, Nico Walker, Momcilo Pajic. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Nedeljko Lukic, Kevin Sigrist, Sandro Baumann, Cristian Tramontano, Sandro Gerber, Roman Zürcher, Flavio Fruci, Nicolas Martin, Jeremy Walker, Marc Keiser. – Verwarnungen: 57. Roman Zürcher, 83. Elion Destani.

