4. Liga, Gruppe 1 Goldau holt sich die ersten drei Punkte gegen Meggen – Momcilo Pajic trifft zum Sieg Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Goldau auswärts gegen Meggen 2:1.

(chm)

Goldau geriet zunächst in Rückstand, als Maurin Harsch in der 11. Minute die zwischenzeitliche Führung für Meggen gelang. In der 12. Minute glich Goldau jedoch aus und ging in der 58. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Momcilo Pajic.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Goldau sah Ardit Morina (24.) die rote Karte. Gelb erhielt Granit Metaj (68.). Bei Meggen gab es vier gelbe Karten.

Nach dem zweiten Spiel steht Goldau auf dem siebten Rang. Goldau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Aegeri 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 4. September statt (14.15 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Nach dem zweiten Spiel steht Meggen auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Meggen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Weggiser SC. Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: FC Meggen - SC Goldau III 1:2 (1:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 11. Maurin Harsch 1:0. 12. Momcilo Pajic 1:1. 58. Momcilo Pajic 1:2. – Meggen: Marco Haefeli, Maximilian Graf, Michael Maeder, Lars Arnold, Pascal Ludin, Maurin Harsch, Sven Arnold, Ilir Bajrami, Gianluca Muggli, Luca Lo Presti, Dario Müller. – Goldau: Raphael Schmid, Endrit Elshani, Granit Metaj, Ivan Dudle, David Philipp, Sindrit Hani, Jonuz Reci, Abdulghafar Ahadi, Ali Hussini, Ardit Morina, Momcilo Pajic. – Verwarnungen: 28. Ilir Bajrami, 57. Markiian Dziama, 64. Raman Baker, 67. Dario Müller, 68. Granit Metaj – Ausschluss: 24. Ardit Morina.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2022 07:29 Uhr.