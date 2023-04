2. Liga Goldau lässt sich von Sins kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Goldau am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Sins gerecht geworden und hat auswärts 4:0 gewonnen.

(chm)

Jozef Simoni erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Goldau. Goldau baute die Führung in der 40. Minute (Julet Ademi) weiter aus (2:0). Goldau erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Besard Ademi weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Zeno Huser in der 51. Minute, als er für Goldau zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sins für Dario Inglin (33.) und Michael Hohl (56.). Die einzige gelbe Karte bei Goldau erhielt: Philipp Ulrich (54.)

Goldau schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Goldau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 2. Für Goldau ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Goldau geht es in einem Heimspiel gegen FC Aegeri 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Mit der Niederlage rückt Sins in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 11. Sins hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sins spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entlebuch (Platz 8). Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Sins I - SC Goldau 0:4 (0:2) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 15. Jozef Simoni 0:1. 40. Julet Ademi 0:2. 46. Besard Ademi 0:3. 51. Zeno Huser 0:4. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sven Feer, Dario Inglin, Samuel Lustenberger, Marc Von Flüe, Sven Niederberger, Noël Bertelsen, Aulon Ramadani, Michael Hohl. – Goldau: Marco Steinegger, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Besard Ademi, Jozef Simoni, Fabio Huber, Tobias Walker, Julet Ademi, Zeno Huser. – Verwarnungen: 33. Dario Inglin, 54. Philipp Ulrich, 56. Michael Hohl.

