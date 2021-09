4. Liga, Gruppe 2 Goldau mit Auswärtserfolg bei Perlen Goldau behielt im Spiel gegen Perlen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Lukas Horath in der 29. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Jonuz Reci erhöhte in der 75. Minute zur 2:0-Führung für Goldau. Dank dem Treffer von Adrian Basha (77.) reduzierte sich der Rückstand für Perlen auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Endrit Metaj für Goldau auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Damian Bürgi von Goldau erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Goldau verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Goldau ist es der zweite Sieg in Serie. Goldau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Goldau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sins (Platz 7). Die Partie findet am 11. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

In der Tabelle verliert Perlen Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat null Punkte. Perlen hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Perlen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Südstern a (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - SC Goldau II 1:3 (0:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 29. Lukas Horath 0:1. 75. Jonuz Reci 0:2. 77. Adrian Basha 1:2. 89. Endrit Metaj 1:3. – Perlen: Dominic Gehrig, Dominik Märki, Markus Felder, Adrian Basha, Sonny Schärli, Brendon Hazeraj, Raphael Lang, Arban Gashi, Massimo Fiorenza, Marco Burri, Marco Franza. – Goldau: Tiago Vitorino Ferreira, Damian Bürgi, Fabian Marty, Nico Walker, Luan Krasniqi, Cyril Zweifel, Besard Ademi, Lukas Horath, Jonuz Reci, Basil Camenzind, Mehmet Yuka. – Verwarnungen: 89. Damian Bürgi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Südstern a - Zug 94 III 1:5, FC Perlen-Buchrain - SC Goldau II 1:3, FC Sins - FC Dietwil 0:2

Tabelle: 1. FC Dietwil 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. SC Goldau II 3/7 (15:4), 3. Zug 94 III 3/7 (12:5), 4. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 5. FC Küssnacht a/R Team Rigi 3/4 (7:7), 6. FC Baar 2 3/4 (10:6), 7. FC Sins 3/3 (3:5), 8. SK Root 2/0 (1:10), 9. FC Perlen-Buchrain 3/0 (3:12), 10. FC Südstern a 3/0 (2:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:58 Uhr.