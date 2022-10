3. Liga, Gruppe 1 Goldau mit drei Punkten auswärts gegen Steinhausen – Defrim Zeka entscheidet Spiel Steinhausen lag gegen Goldau deutlich vorne, nämlich 3:1 (50. Minute) - und verlor dennoch. Goldau feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Den Auftakt machte Endrit Metaj, der in der 30. Minute für Goldau zum 1:0 traf. In der 35. Minute traf Igor Tadic für Steinhausen zum 1:1-Ausgleich. In der 40. Minute war es erneut Igor Tadic, der Steinhausen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Steinhausen baute in der 50. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Igor Tadic. Endrit Metaj sorgte in der 55. Minute für Goldau für den Anschlusstreffer zum 2:3. Durch Penalty kam es in der 60. Minute zum Ausgleich für Goldau. Luan Krasniqi verwandelte erfolgreich. Defrim Zeka sorgte in der 75. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Goldau. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinhausen erhielten Igor Tadic (45.) und Lian Weiss (60.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Goldau erhielt: Luan Krasniqi (70.)

In den bisherigen Spielen ist Goldau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Goldau die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Goldau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Goldau hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Goldau wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team Engelberger SC, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.00 Uhr, Schul).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Baar 1 kriegt es Steinhausen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. Oktober) (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SC Steinhausen - SC Goldau II 3:4 (2:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 30. Endrit Metaj 0:1. 35. Igor Tadic 1:1. 40. Igor Tadic 2:1. 50. Igor Tadic 3:1. 55. Endrit Metaj 3:2. 60. Luan Krasniqi (Penalty) 3:3.75. Defrim Zeka 3:4. – Steinhausen: Dario Buob, Marc Keiser, Nicolas Martin, Lian Weiss, Matthew Dos Santos Mendes, Cristian Tramontano, Igor Tadic, Daniele Michienzi, Kevin Sigrist, Andy Agudelo, Roman Zürcher. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Pirmin von Rickenbach, Defrim Zeka, Lukas Horath, Baris Yilmaz, Mehmet Yuka, Endrit Metaj, Ronny Annen. – Verwarnungen: 45. Igor Tadic, 60. Lian Weiss, 70. Luan Krasniqi.

