2. Liga Goldau mit Sieg gegen Horw Goldau behielt im Spiel gegen Horw am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Arnel Mehicic in der 16. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Goldau stellte Carl Alois Gabriel Persson in Minute 31 her. Horw kam in der 34. Minute auf ein Tor heran, als Lars Unternährer per Elfmeter zum 1:2 traf.

In der 52. Minute baute Zeno Huser den Vorsprung für Goldau auf zwei Tore aus (3:1). Lars Unternährer brachte Horw in der 71. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Horw für Severin Gut (64.), Marco Mangold (89.) und Timo Schmid (93.). Die einzige gelbe Karte bei Goldau erhielt: Skumbim Sulejmani (76.)

In der Abwehr gehört Goldau zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Goldau nicht verändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Goldau hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Goldau auf fremdem Terrain mit FC Littau (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Horw hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Horw daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Entlebuch. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: SC Goldau - FC Horw 3:2 (2:1) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 16. Arnel Mehicic 1:0. 31. Carl Alois Gabriel Persson 2:0. 34. Lars Unternährer (Penalty) 2:1.52. Zeno Huser 3:1. 71. Lars Unternährer 3:2. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Lars Theiler, Konrad Huser, Tobias Walker, Simon Schmid, Carl Alois Gabriel Persson, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, David Von Holzen, Severin Gut, Marco Kistler, Florian Fallegger, Olivier Kleiner, Dino Fischer, Nikola Baban, Daniel Blum, Lars Unternährer. – Verwarnungen: 64. Severin Gut, 76. Skumbim Sulejmani, 89. Marco Mangold, 93. Timo Schmid.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 03:36 Uhr.

