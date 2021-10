4. Liga, Gruppe 4 Granit Ramushi und Endrit Bajgora führen Emmenbrücke zum Sieg gegen Eschenbach Emmenbrücke gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschenbach 10:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Emmenbrücke über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sieben. Zur Halbzeitpause war das Team 3:1 in Führung gelegen.

Eschenbach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 36. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Matchwinner für Emmenbrücke waren Granit Ramushi und Endrit Bajgora, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Emmenbrücke waren: Halim Boukradini (2 Treffer), Zejd Sadiku (1 Treffer) und Florim Zefi (1 Treffe.) einziger Torschütze für Eschenbach war: Beat Saner (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Patrick Rust (55.) und Michael Müller (68.). Emmenbrücke blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Emmenbrücke den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 22 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Eschenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 27 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Emmenbrücke um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 4. Emmenbrücke hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Emmenbrücke in einem Auswärtsspiel mit Luzerner SC (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Eschenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit fünf Punkten neu Platz 8. Eschenbach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Eschenbach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Malters, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Eschenbach III 10:1 (3:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 2. Florim Zefi 1:0. 18. Halim Boukradini 2:0. 24. Granit Ramushi 3:0. 36. Beat Saner 3:1. 47. Granit Ramushi (Penalty) 4:1.50. Endrit Bajgora 5:1. 56. Granit Ramushi 6:1. 68. Endrit Bajgora 7:1. 75. Zejd Sadiku 8:1. 83. Halim Boukradini 9:1. 88. Endrit Bajgora 10:1. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Özgür Kahraman, Edon Shehu, Florim Zefi, Denis Lazri, Zejd Sadiku, Taulant Shaqiri, Azem Gagica, Granit Ramushi, Halim Boukradini, Armend Berisha. – Eschenbach: Manuel Winiger, Patrick Rust, Michael Müller, Chris Gehrig, David Suter, Thomas Kaech, Colin Stirnimann, Severin Zimmermann, Sandro Honauer, Kevin Streuli, Beat Saner. – Verwarnungen: 55. Patrick Rust, 68. Michael Müller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Emmen a 4:1, FC Malters - FC Südstern b 1:0, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 4:0, FC Emmenbrücke II - FC Eschenbach III 10:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Obergeissenstein 6/13 (19:3), 3. FC Littau II 6/12 (21:13), 4. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 5. SC Emmen a 5/10 (18:11), 6. FC Rothenburg 5/7 (11:11), 7. FC Malters 6/6 (9:17), 8. FC Eschenbach III 6/5 (11:27), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 10:50 Uhr.