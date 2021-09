3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil bezwingt auswärts Buttisholz – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Grosswangen-Ettiswil: Gegen Buttisholz gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Grosswangen-Ettiswil gelang Raphael Hodel in der 90. Minute. In der 47. Minute hatte Remo Zeder Grosswangen-Ettiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Buttisholz fiel in der 68. Minute durch Michael Erni.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Grosswangen-Ettiswil. Eine Verwarnung gab es für Buttisholz, nämlich für Albin Krasniqi (14.).

In der Tabelle verbessert sich Grosswangen-Ettiswil von Rang 8 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Grosswangen-Ettiswil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grosswangen-Ettiswil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Entlebuch (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Buttisholz rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Buttisholz hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Buttisholz wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Knutwil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Grosswangen-Ettiswil 1:2 (0:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 47. Remo Zeder 0:1. 68. Michael Erni 1:1. 90. Raphael Hodel 1:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Albin Krasniqi, Pascal Fischer, Martial Theiler, Daniele Fuschetto, Robin Wäfler, Damian Meier, Matthias Erni, Maurus Felder, Linus Klemenjak. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Marvin Wirz, Elias Wälti, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Remo Zeder, Albion Ajdini, Festim Neziri, Cyrill Gehrig, Noel Luca Luternauer, Gjon Paluca. – Verwarnungen: 14. Albin Krasniqi, 59. Albion Ajdini, 63. Roland Stöckli, 75. Elias Wälti, 93. Remo Zeder.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Nottwil 1:0, FC Entlebuch - FC Escholzmatt-Marbach 0:2, FC Wolhusen - FC Knutwil 1:1, FC Buttisholz - FC Grosswangen-Ettiswil 1:2

Tabelle: 1. FC Ruswil 3 Spiele/7 Punkte (9:3). 2. FC Wolhusen 3/7 (9:1), 3. SC Reiden 3/7 (6:3), 4. FC Entlebuch 3/6 (7:6), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 3/4 (4:6), 6. FC Knutwil 3/4 (5:5), 7. FC Buttisholz 3/4 (3:3), 8. FC Escholzmatt-Marbach 3/3 (2:6), 9. FC Nottwil 2/1 (2:3), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 11. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 12. FC Sempach 2/0 (1:7).

