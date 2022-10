3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil holt sich drei Punkte gegen Sursee Grosswangen-Ettiswil behielt im Spiel gegen Sursee am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Jamie Vemba in der 20. Minute. Er traf für Grosswangen-Ettiswil zum 1:0. Grosswangen-Ettiswil baute die Führung in der 30. Minute (Noel Luca Luternauer) weiter aus (2:0). Die 67. Minute brachte für Sursee den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva. Per Penalty erhöhte Remo Zeder in der 78. Minute zum 3:1 für Grosswangen-Ettiswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sursee für Emir Demirtas (47.) und Kevin Brun (78.). Für Grosswangen-Ettiswil gab es keine Karte.

Grosswangen-Ettiswil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.4 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 14 geschossenen Toren Rang 3.

Unverändert liegt Grosswangen-Ettiswil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sieben Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Für Grosswangen-Ettiswil ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Grosswangen-Ettiswil gingen unentschieden aus.

Grosswangen-Ettiswil bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Dagmersellen. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Nach der Niederlage büsst Sursee zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Sursee war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Ruswil (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.15 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Sursee 3:1 (2:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 20. Jamie Vemba 1:0. 30. Noel Luca Luternauer 2:0. 67. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva 2:1. 78. Remo Zeder (Penalty) 3:1. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Nick Baumeler, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Jamie Vemba, Noel Luca Luternauer. – Sursee: Jan Staffelbach, Ruben Lustenberger, Leonard Rramanaj, Samuel Bisang, Ibrahim Terzimustafic, Sascha Rast, Joel Zust, Leorent Hulaj, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Andy Macieira César, Emir Demirtas. – Verwarnungen: 47. Emir Demirtas, 78. Kevin Brun.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 23:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.