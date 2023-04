3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil lässt sich von Escholzmatt-Marbach kein Bein stellen – Siegtreffer durch Noel Luca Luternauer Grosswangen-Ettiswil holt gegen Escholzmatt-Marbach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Mittwoch gegen den Tabellenzwölften 1:0.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Grosswangen-Ettiswil das einzige Tor der Partie. In der 6. Minute schoss Noel Luca Luternauer das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Escholzmatt-Marbach für Arber Krasniqi (40.), Oliver Knüsel (79.) und Stefan Wüthrich (92.). Eine Verwarnung gab es für Grosswangen-Ettiswil, nämlich für Pirmin Vonwyl (61.).

Grosswangen-Ettiswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 31 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Grosswangen-Ettiswil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 8 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.5 Toren pro Match (Rang 1).

Grosswangen-Ettiswil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 33 Punkten. Für Grosswangen-Ettiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Grosswangen-Ettiswil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wolhusen (Rang 10). Die Partie findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Escholzmatt-Marbach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Escholzmatt-Marbach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Escholzmatt-Marbach gingen unentschieden aus.

Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dagmersellen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Escholzmatt-Marbach 1:0 (1:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tor: 6. Noel Luca Luternauer 1:0. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Marvin Wirz, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Jamie Vemba, Cyrill Gehrig, Valbon Neziri, Noel Luca Luternauer. – Escholzmatt-Marbach: Fabian Portmann, Mario Schmidiger, Stefan Wüthrich, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Dario Doppmann, Oliver Knüsel, Oliver Greil, Jason Schöpfer, Maran Mohanarangan, Arber Krasniqi. – Verwarnungen: 40. Arber Krasniqi, 61. Pirmin Vonwyl, 79. Oliver Knüsel, 92. Stefan Wüthrich.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

