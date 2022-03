3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil setzt Siegesserie auch gegen Wolhusen fort Grosswangen-Ettiswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Wolhusen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Raphael Hodel eröffnete in der 37. Minute das Skore, als er für Grosswangen-Ettiswil das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Dario Marti für Wolhusen erfolgreich war. Grosswangen-Ettiswil ging in der 52. Minute 2:1 in Führung, als Livio Imfeld ins eigene Tor traf. Mit dem 3:1 für Grosswangen-Ettiswil schoss Remo Zeder das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Grosswangen-Ettiswil erhielt: Festim Neziri (41.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Wolhusen, Livio Imfeld (37.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Grosswangen-Ettiswil um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Grosswangen-Ettiswil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Grosswangen-Ettiswil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buttisholz. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Nach der Niederlage büsst Wolhusen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 8. Wolhusen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Wolhusen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Knutwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Grosswangen-Ettiswil 1:3 (0:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 37. Raphael Hodel 0:1. 48. Dario Marti 1:1. 52. Eigentor (Livio Imfeld) 1:2.84. Remo Zeder 1:3. – Wolhusen: David Wicki, Valerian Duhanaj, Livio Imfeld, Daniel Brunner, Joel Hänsli, Fabian Giger, Levin Studer, Pashk Berisha, Endrit Tarashaj, Dario Marti, Angelo Zimmermann. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Marvin Wirz, Roland Stöckli, Joel Wälti, Daniel Bucher, Raphael Hodel, Cyrill Gehrig, Festim Neziri, Timo Künzli, Remo Zeder, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 37. Livio Imfeld, 41. Festim Neziri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 14:56 Uhr.