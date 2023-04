4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Grosswangen-Ettiswil siegt 2:1 im Spitzenspiel gegen Sempach – Siegtreffer in 89. Minute Sieg für Grosswangen-Ettiswil im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Sempach 2:1.

(chm)

Grosswangen-Ettiswil geriet zunächst in Rückstand, als Christian Näf in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sempach gelang. In der 52. Minute glich Grosswangen-Ettiswil jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Fabian Ukaj und Marco Leupi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Grosswangen-Ettiswil erhielt: Markus Wagner (91.) die einzige gelbe Karte bei Sempach erhielt: Jonas Muff (85.)

In seiner Gruppe hat Grosswangen-Ettiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 1.3 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Grosswangen-Ettiswil auf Rang 1. Das Team hat sechs Punkte. Grosswangen-Ettiswil hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Triengen 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Sempach steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat einen Punkt. Sempach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Reiden (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Sempach b 2:1 (0:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 14. Christian Näf 0:1. 52. Fabian Ukaj 1:1. 89. Marco Leupi 2:1. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Lukas Wüest, Joel Schwegler, Nevio Inäbnit, Mario Bättig, Kilian Bucher, Marco Hofstetter, Fabian Ukaj, Simon Grüter, Livio Unternährer, Elio Schnyder. – Sempach: Florian Odermatt, Marvin Schenk, Dario Mathis, Marco Bühler, Michele Dedato, Yannick Brun, Pascal Furrer, David Kottmann, Christian Näf, Jonas Muff, Patrick Stähli. – Verwarnungen: 85. Jonas Muff, 91. Markus Wagner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 16:59 Uhr.