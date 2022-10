3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil siegt 3:0 im Spitzenduell gegen Dagmersellen – Dagmersellen verliert nach fünf Siegen Sieg für Grosswangen-Ettiswil im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Dagmersellen 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Grosswangen-Ettiswil fielen in nur zehn Minuten: In der 32. Minute schoss Remo Zeder Grosswangen-Ettiswil mittels Elfmeter in Führung (1:0). Noel Luca Luternauer sorgte in der 37. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grosswangen-Ettiswil. Fabian Ukaj schoss das 3:0 (42. Minute) für Grosswangen-Ettiswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Grosswangen-Ettiswil für Nick Baumeler (7.) und Jamie Vemba (40.). Eine Verwarnung gab es für Dagmersellen, nämlich für Janik Sommer (32.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.4 hat die Abwehr von Grosswangen-Ettiswil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 2.

Dass Dagmersellen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 2).

Grosswangen-Ettiswil behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 20 Punkte auf dem Konto. Für Grosswangen-Ettiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Grosswangen-Ettiswil auswärts mit FC Nottwil (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Dagmersellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Nach fünf Siegen in Serie verliert Dagmersellen erstmals wieder.

Für Dagmersellen geht es in einem Heimspiel gegen FC Sursee (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Dagmersellen 3:0 (3:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 32. Remo Zeder (Penalty) 1:0.37. Noel Luca Luternauer 2:0. 42. Fabian Ukaj 3:0. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Nick Baumeler, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Jamie Vemba, Noel Luca Luternauer. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Flavio Accola, Janik Sommer, Luca Roth, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Dario Rölli, Zejnulla Nexhipi, Mathieu Ineichen. – Verwarnungen: 7. Nick Baumeler, 32. Janik Sommer, 40. Jamie Vemba.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 09:54 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.