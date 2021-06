3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil siegt nach drei Niederlagen Sieg für Grosswangen-Ettiswil nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Nottwil gewinnt Grosswangen-Ettiswil am Samstag auswärts 7:1.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Grosswangen-Ettiswil drei seiner Tore in den ersten 45 Minuten, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu. Nottwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 66. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Grosswangen-Ettiswil waren: Gjon Paluca (2 Treffer), Remo Zeder (1 Treffer), Noel Luca Luternauer (1 Treffer), Noe Marti (1 Treffer), Cyrill Gehrig (1 Treffer) und Albion Ajdini (1 Treffer). Einziger Torschütze für Nottwil war: Christian Estermann (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Grosswangen-Ettiswil um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Grosswangen-Ettiswil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Grosswangen-Ettiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Nottwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 7. Nottwil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Nottwil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Nottwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7 (0:3) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 10. Gjon Paluca 0:1. 23. Remo Zeder 0:2. 44. Gjon Paluca 0:3. 49. Albion Ajdini 0:4. 66. Christian Estermann 1:4. 81. Cyrill Gehrig 1:5. 83. Noel Luca Luternauer 1:6. 90. Noe Marti 1:7. – Nottwil: Alexander Weingartner, Marco Koch, Thibault Jufer, Cyril Egli, Arno Wildi, David Renggli, Nico Hodel, David Portmann, Arian Bislimi, Christian Estermann, Michael Peter. – Grosswangen-Ettiswil: Armend Tarashaj, Noe Marti, Elias Wälti, Kilian Bucher, Daniel Bucher, Remo Zeder, Albion Ajdini, Cyrill Gehrig, Timo Künzli, Fabian Ukaj, Gjon Paluca. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0, FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7, FC Sempach - FC Malters 3:2, FC Schötz II - FC Zell 0:3

Tabelle: 1. FC Ruswil 22 Spiele/28 Punkte (28:12). 2. FC Dagmersellen 22/23 (22:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 22/18 (30:23), 4. FC Wolhusen 22/17 (19:20), 5. SC Reiden 22/16 (20:18), 6. FC Buttisholz 22/16 (14:16), 7. FC Nottwil 22/15 (22:21), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 22/14 (24:26), 9. FC Sempach 22/11 (12:25), 10. FC Malters 22/11 (25:23), 11. FC Zell 22/10 (23:26), 12. FC Schötz II 22/7 (9:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 21:20 Uhr.