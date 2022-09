Frauen 3. Liga Gunzwil bezwingt auswärts Kriens – Drei Treffer für Carla Wey Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Gunzwil auswärts gegen Kriens 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Carla Wey für Gunzwil. In der 3. Minute traf sie zum 1:0. Carla Wey war es auch, die in der 23. Minute Gunzwil weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. In der 33. Minute traf Carla Wey bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Gunzwil. In der 56. Minute sorgte Katja Flüeler noch für Resultatkosmetik für Kriens. Sie traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Gunzwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Gunzwil auswärts gegen das zweitplatzierte Team Luzerner SC zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Kriens reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Für Kriens geht es auf fremdem Terrain gegen FC Hünenberg (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Kriens - Team Gunzwil-Sempach 1:3 (0:3) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 3. Carla Wey 0:1. 23. Carla Wey 0:2. 33. Carla Wey 0:3. 56. Katja Flüeler 1:3. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Rahel Graf, Rahel Limacher, Stefani Horta Cardoso, Corine Hess, Luana Schumacher, Katja Flüeler, Fabienne Fluder, Luana Müller, Karin Amstutz. – Gunzwil: Noelia Arnold, Carla Wildisen, Melanie Bühler, Vanessa Ambil, Carla Wey, Romana Ruoss, Michelle Garcia, Silvana Steiger, Annina Nurmi, Carina Kronenberg, Sara Galliker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

