3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil bezwingt auswärts Rothenburg – Matias Nurmi trifft zum Sieg Gunzwil behielt im Spiel gegen Rothenburg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Gunzwil gelang Matias Nurmi in der 72. Minute. In der 25. Minute hatte Matias Nurmi Gunzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rothenburg fiel in der 52. Minute durch Yasha Schmid.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Rothenburg kassierte sechs gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Gunzwil, nämlich für Till Fleischli (65.).

In der Abwehr gehört Gunzwil zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

AUCH INTERESSANT

Die gewonnenen Punkte lassen Gunzwil auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. 14 Punkte bedeuten Rang 2. Das Team verbessert sich um einen Platz. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil zuhause mit FC Hitzkirch (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Rothenburg wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Südstern, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Gunzwil 1:2 (0:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 25. Matias Nurmi 0:1. 52. Yasha Schmid 1:1. 72. Matias Nurmi 1:2. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Luca Martin, Norman Williner, Jan Portmann, Livio Kauer, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Dario Hänsli, Yves Zurkirchen, Yasha Schmid. – Gunzwil: Mauro Felix, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Benjamin Isler, Rafael Borges Lopes, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Nino Schumacher, Matias Nurmi, Ramon Stocker. – Verwarnungen: 28. Yves Zurkirchen, 54. Livio Kauer, 65. Till Fleischli, 69. Pietro Di Berardino, 75. Norman Williner, 87. Oliver Schöpfer, 88. Davide Di Berardino.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 16:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.