4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Gunzwil bezwingt Reiden Sieg für Gunzwil: Gegen Reiden gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3.

Den Auftakt machte Pascal Jordi, der in der 24. Minute für Reiden zum 1:0 traf. In der 43. Minute traf Florian Perrinjaquet für Gunzwil zum 1:1-Ausgleich. Aaron Gerhard brachte Reiden 2:1 in Führung (44. Minute).

Zum Ausgleich für Gunzwil traf Niels Dirken in der 47. Minute. In der 58. Minute schoss Markus Barmettler Gunzwil mittels Elfmeter in Führung (3:2). Per Penalty erhöhte Dario Schumacher in der 77. Minute zum 4:2 für Gunzwil. In der Schlussphase kam Reiden noch auf 3:4 heran. Drin Krasniqi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 81. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gunzwil. Bei Reiden erhielten Pascal Jordi (72.) und Michael Planzer (89.) eine gelbe Karte.

Gunzwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Gunzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ruswil (Platz 5). Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

In der Tabelle steht Reiden nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Reiden in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Gunzwil - SC Reiden 4:3 (1:2) - Linden, Gunzwil – Tore: 24. Pascal Jordi 0:1. 43. Florian Perrinjaquet 1:1. 44. Aaron Gerhard 1:2. 47. Niels Dirken 2:2. 58. Markus Barmettler (Penalty) 3:2.77. Dario Schumacher (Penalty) 4:2.81. Drin Krasniqi 4:3. – Gunzwil: Andrin Bättig, Dario Schumacher, Lukas Troxler, Pascal Jurt, Raphael Erni, Noël Stocker, Ramon Felix, Jan Fankhauser, Luca Stirnemann, Florian Perrinjaquet, Markus Barmettler. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Jörg Bühlmann, Aaron Gerhard, Nicolas Berger, Joel Wirz, Pascal Jordi, Diego Lang, Manuel Moor, Dominic Gautschi, Daniele Palermo. – Verwarnungen: 5. Jan Fankhauser, 63. Noël Stocker, 68. Florian Perrinjaquet, 72. Pascal Jordi, 89. Silas Valls, 89. Michael Planzer.

