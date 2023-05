4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Gunzwil holt sich drei Punkte gegen Willisau – Noël Stocker entscheidet Spiel Gunzwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Willisau 2:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Kurmann für Willisau. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Gunzwil fiel in der 29. Minute, als Sandro Fischer ins eigene Tor traf. In der 40. Minute schoss Noël Stocker Gunzwil in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marc Niederberger von Willisau erhielt in der 32. Minute die gelbe Karte.

Gunzwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 6 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Gunzwil auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Gunzwil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Buttisholz (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

In der Tabelle verliert Willisau Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat einen Punkt. Für Willisau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Willisau geht es daheim gegen FC Buttisholz (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Willisau 2:1 (2:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 10. Michael Kurmann 0:1. 29. Eigentor (Sandro Fischer) 1:1.40. Noël Stocker 2:1. – Gunzwil: Andrin Bättig, Dario Schumacher, Erich Fallegger, Lukas Troxler, Raphael Erni, Luca Stirnemann, Jan Fankhauser, Noël Stocker, Niels Dirken, Florian Perrinjaquet, Markus Barmettler. – Willisau: Jonas Achermann, Jozef Chovancak, Marco Lötscher, Marc Niederberger, Fabian Waltisberg, Martin Gerber, Kevin Rölli, Sandro Fischer, Roland Heller, Michael Kurmann, Jonas Staffelbach. – Verwarnungen: 32. Marc Niederberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

