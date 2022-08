3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil mit Auswärtserfolg bei Kriens – Dreifach-Torschütze Rafael Borges Lopes Gunzwil hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kriens setzt es auswärts ein 4:2 ab.

Alejandro Sebastian Garcia Balda eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Kriens das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Sandro Fischer für Gunzwil traf. Rafael Borges Lopes brachte Gunzwil 2:1 in Führung (34. Minute).

Gunzwil baute in der 47. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Rafael Borges Lopes. Stefan Petkovic sorgte in der 60. Minute für Kriens für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 84. Minute erhöhte erneut Rafael Borges Lopes auf 4:2 für Gunzwil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kriens sah Luis Velaj (20.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jannik Nikaj (30.) und Samuel Pfister (65.). Gelbe Karten gab es bei Gunzwil für Rafael Borges Lopes (28.), Thimo Fleischli (65.) und Matias Nurmi (79.).

Nach dem zweiten Spiel steht Gunzwil auf dem ersten Rang. Gunzwil bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Kickers Luzern. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Kriens reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Kriens geht es auswärts gegen FC Südstern (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: SC Kriens II - FC Gunzwil 2:4 (1:2) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 9. Alejandro Sebastian Garcia Balda 1:0. 20. Sandro Fischer 1:1. 34. Rafael Borges Lopes 1:2. 47. Rafael Borges Lopes 1:3. 60. Stefan Petkovic 2:3. 84. Rafael Borges Lopes 2:4. – Kriens: Joel Russo, Luis Velaj, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Tiago Teixeira Azevedo, Epikad Tafa, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Jannik Nikaj, Silvan Diaz, Stefan Petkovic. – Gunzwil: Rafael Süess, Jan Hofer, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Ramon Felix, Janis Stocker, Thimo Fleischli, Benjamin Isler, Rafael Borges Lopes, Nino Schumacher, Ramon Stocker. – Verwarnungen: 28. Rafael Borges Lopes, 30. Jannik Nikaj, 65. Samuel Pfister, 65. Thimo Fleischli, 79. Matias Nurmi – Ausschluss: 20. Luis Velaj.

