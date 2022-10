Frauen 3. Liga Gunzwil setzt Siegesserie auch gegen Alpnach fort Gunzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Alpnach fort. Das 6:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Alpnach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Flavia Lussi ging das Team in der 6. Minute in Führung. Gleichstand war in der 15. Minute hergestellt: Livia Bättig traf für Gunzwil.

Danach drehte Gunzwil auf. Das Team schoss ab der 16. Minute noch fünf weitere Tore, während Alpnach ein Tor gelang (zum 2:2 (28. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützinnen für Gunzwil waren: Livia Bättig (2 Treffer), Giuliana Costa (2 Treffer), Vanessa Ambil (1 Treffer) und Romana Ruoss (1 Treffer). Die Torschützinnen für Alpnach waren: Sarah Wyss und Flavia Lussi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gunzwil für Romana Ruoss (61.) und Melanie Bühler (69.). Für Alpnach gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Gunzwil unverändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Gunzwil in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Ascona zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Nach der Niederlage büsst Alpnach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 7. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpnach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Baar 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. April statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - SG Obwalden 6:2 (3:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 6. Flavia Lussi 0:1. 15. Livia Bättig 1:1. 16. Vanessa Ambil 2:1. 28. Sarah Wyss 2:2. 35. Romana Ruoss 3:2. 49. Giuliana Costa 4:2. 52. Giuliana Costa 5:2. 91. Livia Bättig 6:2. – Gunzwil: Noelia Arnold, Annina Nurmi, Melanie Bühler, Nina Leupi, Linda Thürig, Romana Ruoss, Vanessa Ambil, Carina Kronenberg, Livia Bättig, Giuliana Costa, Naomi Erni. – Alpnach: Julia Bieri, Myrta Bucher, Fabienne Arnold, Laura Arnold, Jessica Bucher, Flavia Lussi, Seraina Lussi, Stefanie Durrer, Michelle Jörg, Carmen Rauser, Christina Gasser. – Verwarnungen: 61. Romana Ruoss, 69. Melanie Bühler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 20:40 Uhr.

