3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil setzt Siegesserie auch gegen Ebikon fort – Siegesserie von Ebikon gebrochen Gunzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Ebikon hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Ebikon ging zunächst in der 9. Minute in Führung, als Noah Schurtenberger zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später schaffte Domenik Martini aber den Ausgleich für Gunzwil. Philippe Kronenberg traf in der 59. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Gunzwil. In der 79. Minute erhöhte Raffael Furrer auf 3:1 für Gunzwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gunzwil, Silas Gassmann (42.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Ebikon erhielt: Arjan Ganaj (10.)

Dass Gunzwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Gunzwil durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Gunzwil seine Position an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 50 Punkte. Für Gunzwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Gunzwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Ebikon erstmals wieder.

Für Ebikon ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gunzwil - FC Ebikon I 3:1 (1:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 9. Noah Schurtenberger 0:1. 11. Domenik Martini (Penalty) 1:1.59. Philippe Kronenberg 2:1. 79. Raffael Furrer 3:1. – Gunzwil: Mauro Felix, Pascal Jurt, Philippe Kronenberg, Patrick Oehen, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Domenik Martini, Thimo Fleischli, Iwan Rogger, Nino Schumacher, Sergio Ramundo. – Ebikon: Dario Ravarotto, Nils Kaufmann, Manuel Troxler, José Luis Da Silva Pereira, Filipe Rodrigues Almeida, Diogo Da Fonte Pais, Arjan Ganaj, Noah Schurtenberger, Manuel Ordonez, Tiago Carneiro Santos, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 10. Arjan Ganaj, 42. Silas Gassmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 01:02 Uhr.