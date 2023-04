3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil setzt Siegesserie auch gegen Südstern fort Gunzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Südstern hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Gunzwil lag ab der 69. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Till Fleischli (2. Minute) und Matias Nurmi getroffen hatten. In der 84. Minute erzielte Südstern (Gabriele Battaglia) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Südstern erhielten Gustavo Kohl (32.), Maycon Gomes Lima (36.) und Vinicios Luiz Alcantara Vieira (52.) eine gelbe Karte. Gunzwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Gruppe ist Gunzwil in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Gunzwil nicht verändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Gunzwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Gunzwil bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rothenburg. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Nach der Niederlage büsst Südstern einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Südstern erstmals wieder.

Für Südstern geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Adligenswil (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Südstern - FC Gunzwil 1:2 (0:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 2. Till Fleischli 0:1. 69. Matias Nurmi 0:2. 84. Gabriele Battaglia 1:2. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Damion Dwight Hudson, Gustavo Kohl, Kujtim Pnishi, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Noel Komani, Davyson De França Moura, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Isan Miranda Alfonso, Altin Syla, Gabriele Battaglia. – Gunzwil: Moses König, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Iwan Rogger, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Matias Nurmi, Nino Schumacher. – Verwarnungen: 32. Gustavo Kohl, 36. Maycon Gomes Lima, 52. Vinicios Luiz Alcantara Vieira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 13:35 Uhr.