3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil siegt 2:0 im Spitzenduell gegen Küssnacht a/R Sieg für Gunzwil im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Küssnacht a/R 2:0.

(chm)

In der 14. Minute war es an Thimo Fleischli, Gunzwil 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Thimo Fleischli in der 54. Minute für das 2:0 für Gunzwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küssnacht a/R für Janis Müller (64.) und Michael Stadler (74.). Keine einzige Karte erhielt Gunzwil.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Gunzwil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 26 erzielten Toren Rang 3.

AUCH INTERESSANT

Die gewonnenen Punkte lassen Gunzwil auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Es macht einen Platz gut. Für Gunzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Gunzwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Ebikon I. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Küssnacht a/R gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Küssnacht a/R hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Küssnacht a/R geht es daheim gegen FC Südstern (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Küssnacht a/R 1 2:0 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 14. Thimo Fleischli 1:0. 54. Thimo Fleischli 2:0. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Patrick Oehen, Thimo Fleischli, Till Fleischli, Matias Nurmi, Ramon Stocker. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Sebastian Tschupp, Lars Zimmermann, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Lino Stadler, Janis Müller, Nicola Landolt, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, James Gügler. – Verwarnungen: 64. Janis Müller, 74. Michael Stadler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 22:40 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.