3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil siegt 2:1 im Spitzenduell gegen Küssnacht a/R – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gunzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Gunzwil lag ab der 22. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Sergio Ramundo (22. Minute) und Sandro Fischer getroffen hatten. Küssnacht a/R gelang in der 94. Minute durch Mario Stadler noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Küssnacht a/R sah Joel Lieb (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vitor Hugo Gomes Santos (33.), Joel Lieb (52.) und Jonas Wagner (95.). Gunzwil kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 56 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Gunzwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 22 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Gunzwil rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 47 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Gunzwil hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil zuhause mit FC Ebikon I (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Küssnacht a/R ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 46 Punkte bedeuten Rang 2. Für Küssnacht a/R war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Küssnacht a/R geht es auswärts gegen FC Südstern (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Gunzwil 1:2 (0:2) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 22. Sergio Ramundo 0:1. 22. Sandro Fischer (Penalty) 0:2.94. Mario Stadler 1:2. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Abdulrahman Othman, Elias Ulrich, Kevin Schilliger, Sebastian Tschupp, Nicola Landolt, Joel Lieb, Vitor Hugo Gomes Santos, Simon Reber, Michael Stadler, James Gügler. – Gunzwil: Rafael Süess, Elia Ramundo, Philippe Kronenberg, Sandro Fischer, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Patrick Oehen, Domenik Martini, Iwan Rogger, Matias Nurmi, Sergio Ramundo. – Verwarnungen: 30. Sergio Ramundo, 33. Vitor Hugo Gomes Santos, 40. Sandro Fischer, 52. Joel Lieb, 79. Patrick Oehen, 79. Elia Ramundo, 95. Jonas Wagner – Ausschluss: 76. Joel Lieb.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.05.2023 21:50 Uhr.