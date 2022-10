Frauen 3. Liga Gunzwil siegt gegen Schattdorf – Carla Wildisen mit Last-Minute-Treffer Sieg für Gunzwil: Gegen Schattdorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Gunzwil gelang Carla Wildisen in der 90. Minute. In der 44. Minute hatte Carla Wildisen Gunzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schattdorf fiel in der 82. Minute durch Leonie Christen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gunzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gunzwil geht es auf fremdem Terrain gegen SC Cham (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Schattdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Schattdorf hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Hünenberg (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - Team Uri Frauen II 2:1 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 44. Carla Wildisen 1:0. 82. Leonie Christen 1:1. 90. Carla Wildisen 2:1. – Gunzwil: Noelia Arnold, Carla Wildisen, Melanie Bühler, Sara Galliker, Mirjam Räber, Linda Thürig, Michelle Garcia, Vanessa Ambil, Nina Leupi, Carina Kronenberg, Annina Nurmi. – Schattdorf: Julia Novacic, May Van der Ven, Alina Marty, Emelie Gisler, Fabia Manz, Lara Muoser, Leonie Christen, Julia Jauch, Julie Gisler, Nevia Jael Toggenburger, Rachel Arnold. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

