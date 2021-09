3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil und Horw spielen unentschieden Gunzwil und Horw spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das Skore eröffnete Philippe Kronenberg in der 3. Minute. Er traf für Gunzwil zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Elia Ramundo erhöhte in der 28. Minute zur 2:0-Führung für Gunzwil. Ein Doppelschlag brachte Horw doch noch einen Punkt: Zunächst war Timo Schmid in der 59. Minute erfolgreich, dann traf Florian Fallegger vier Minuten später zum 2:2.

Bei Gunzwil erhielten Matias Nurmi (46.), Patrick Oehen (46.) und Elia Ramundo (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Horw für Daniel Blum (88.) und Roger Heer (92.).

Die Tabellensituation bleibt für Gunzwil unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Adligenswil (Platz 5). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Horw bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 16 Punkte. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SK Root (Platz 6). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Horw 2:2 (2:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 3. Philippe Kronenberg (Penalty) 1:0.28. Elia Ramundo 2:0. 59. Timo Schmid 2:1. 63. Florian Fallegger 2:2. – Gunzwil: Moses König, Till Fleischli, Iwan Rogger, Philippe Kronenberg, Marco Rogger, Luca Roth, Ramon Stocker, Elia Ramundo, Thimo Fleischli, Patrick Oehen, Matias Nurmi. – Horw: Dario Ravarotto, Marco Mangold, Dino Fischer, Dominic Schilling, Florian Fallegger, David Von Holzen, Marco Kistler, Adrian Vögtli, Sandro Leyers, Leandro Bezzola, Sydney Lechner. – Verwarnungen: 46. Matias Nurmi, 46. Patrick Oehen, 86. Elia Ramundo, 88. Daniel Blum, 92. Roger Heer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - SC Buochs 1:0, FC Gunzwil - FC Horw 2:2, FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 1:3

Tabelle: 1. FC Horw 6 Spiele/16 Punkte (24:2). 2. FC Gunzwil 6/13 (14:10), 3. FC Kickers Luzern 6/12 (9:8), 4. FC Malters 6/12 (15:13), 5. FC Adligenswil 6/11 (21:11), 6. SK Root 6/9 (12:14), 7. FC Hergiswil II 6/7 (8:10), 8. FC Ebikon I 5/6 (6:8), 9. SC Buochs 6/6 (11:17), 10. FC Hitzkirch 5/4 (4:11), 11. SC Kriens U23 5/3 (7:11), 12. Olympique Lucerne 5/0 (7:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

