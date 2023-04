3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil und Rothenburg spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Gunzwil und Rothenburg. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das 1:0 erzielte Ramon Stocker in der 25. Minute. Den Ausgleich erzielte Yasha Schmid in der 47. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gunzwil, Philippe Kronenberg (44.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rothenburg, Luca Martin (42.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 50 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Gunzwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 20 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Gunzwil: Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil auf fremdem Terrain mit FC Hitzkirch (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Donnerstag (4. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 3. Rothenburg hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Südstern (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Rothenburg 1:1 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 25. Ramon Stocker 1:0. 47. Yasha Schmid 1:1. – Gunzwil: Rafael Süess, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Silas Gassmann, Benjamin Isler, Domenik Martini, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Matias Nurmi, Ramon Stocker. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Luca Martin, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Marc Unternährer, Adrian Fries, Davide Di Berardino, Yasha Schmid, Erich Schnider, Emre Dincer. – Verwarnungen: 42. Luca Martin, 44. Philippe Kronenberg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 22:14 Uhr.