3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil verliert gegen Seriensieger Malters – Gunzwil verliert nach drei Siegen Malters setzt seine Siegesserie auch gegen Gunzwil fort. Das 5:3 auswärts am Montag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michel Stephan für Malters. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Malters baute in der 35. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Michel Stephan. Malters erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Levin Bucheli weiter auf 3:0.

Philippe Kronenberg verkürzte in der 68. Minute den Rückstand von Gunzwil auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Gunzwil zum 2:3 kam in der 70. Minute. Verantwortlich dafür war Samy Muhammad Brhan. Mit seinem Tor in der 74. Minute brachte Prenk Marki Malters mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Niclas Baumeler baute in der 82. Minute die Führung für Malters weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Thimo Fleischli in der 85. Minute für Gunzwil auf 3:5.

Gelbe Karten gab es bei Malters für Fabian Gloggner (18.), Prenk Marki (47.) und Dalijan Etemi (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gunzwil, Thimo Fleischli (90.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Malters den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 13 Tore erzielte.

Malters verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Malters feiert mit dem Sieg gegen Gunzwil bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Malters bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (18. September) (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Gunzwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Gunzwil hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Kickers Luzern. Diese Begegnung findet am Samstag (18. September) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Malters 3:5 (0:2) - Linden, Gunzwil – Tore: 6. Michel Stephan 0:1. 35. Michel Stephan 0:2. 59. Levin Bucheli 0:3. 68. Philippe Kronenberg 1:3. 70. Samy Muhammad Brhan 2:3. 74. Prenk Marki 2:4. 82. Niclas Baumeler 2:5. 85. Thimo Fleischli 3:5. – Gunzwil: Moses König, Luca Fleischli, Philippe Kronenberg, André Furrer, Luca Roth, Samy Muhammad Brhan, Thimo Fleischli, Raffael Furrer, Till Fleischli, Benjamin Isler, Matias Nurmi. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Dario Suter, Fabian Gloggner, Levin Bucheli, Dalijan Etemi, Simon Gloggner, Julian Birri, Michel Stephan, Silvan Ruffieux. – Verwarnungen: 18. Fabian Gloggner, 47. Prenk Marki, 57. Dalijan Etemi, 90. Thimo Fleischli.

Tabelle: 1. FC Malters 4 Spiele/12 Punkte (13:4). 2. FC Kickers Luzern 4/12 (8:3), 3. FC Horw 4/12 (16:0), 4. FC Gunzwil 4/9 (10:8), 5. FC Adligenswil 4/7 (16:8), 6. SK Root 4/6 (8:10), 7. FC Hitzkirch 4/4 (4:5), 8. SC Buochs 4/3 (5:16), 9. FC Hergiswil II 4/3 (5:8), 10. FC Ebikon I 4/3 (4:7), 11. SC Kriens U23 4/0 (1:9), 12. Olympique Lucerne 4/0 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2021 07:37 Uhr.