2. Liga Gurbet Huruglica rettet Luzerner SC einen Punkt gegen Altdorf Das Resultat im Spiel zwischen Altdorf und Luzerner SC lautet 2:2.

(chm)

Altdorf verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Gurbet Huruglica zuliess. Dieser rettete damit Luzerner SC einen Punkt. Eduard Qupi hatte davor in der 2. Minute zum 1:0 für Luzerner SC getroffen. Der Ausgleich für Altdorf fiel in der 19. Minute (Noel Arnold). Markus Zurfluh brachte Altdorf 2:1 in Führung (56. Minute).

Bei Altdorf sah Dario Zgraggen (70.) die rote Karte. Gelb erhielt Dario Zgraggen (64.). Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Arben Balaj (56.) und Laurin Paulino Caire Maria Weiland (87.).

Altdorf rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Altdorf hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altdorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sarnen (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

In der Tabelle verbessert sich Luzerner SC von Rang 2 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Luzerner SC hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Luzerner SC daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Aegeri. Diese Begegnung findet am Donnerstag (2. September) statt (20.30 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2 (1:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 2. Eduard Qupi 0:1. 19. Noel Arnold 1:1. 56. Markus Zurfluh 2:1. 85. Gurbet Huruglica 2:2. – Altdorf: Kai Stutz, Dmytro Gryshchenko, Luca Tresch, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Janis Manz, Lars Zgraggen, Manuel Ruhstaller, Hüseyin Cil, Markus Zurfluh, Raphael Herger. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Emanuell Sakica, Gurbet Huruglica, Erdem Yalcin, Samuel Rodrigues Esteves, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Mateo Peric, Arben Balaj, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: 56. Arben Balaj, 64. Dario Zgraggen, 87. Laurin Paulino Caire Maria Weiland – Ausschluss: 70. Dario Zgraggen.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:36 Uhr.