3. Liga, Gruppe 2 Hergiswil bezwingt im Auftaktspiel Olympique Lucerne Hergiswil siegt zuhause gegen Olympique Lucerne: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Jonah Kasper, der in der 10. Minute für Hergiswil zum 1:0 traf. Hergiswil baute in der 45. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Jonah Kasper. Die 48. Minute brachte für Olympique Lucerne den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Alen Malanovic.

Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Dion Schmid Hergiswil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Olympique Lucerne noch auf 2:3 heran. Alen Malanovic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Hergiswil erhielten Patrick Kaiser (37.), Navid Zelger (40.) und Fidele Fernandez Nsegue (54.) eine gelbe Karte. Bei Olympique Lucerne erhielten Sanel Kljajic (33.) und Alessandro Guida (60.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Hergiswil nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Hergiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hitzkirch. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Nach dem ersten Spiel steht Olympique Lucerne auf dem siebten Rang. Für Olympique Lucerne geht es daheim gegen FC Kickers Luzern weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Hergiswil II - Olympique Lucerne 3:2 (2:0) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 10. Jonah Kasper 1:0. 45. Jonah Kasper 2:0. 48. Alen Malanovic 2:1. 68. Dion Schmid 3:1. 88. Alen Malanovic 3:2. – Hergiswil: Valentino Esposito, Simon Mayr, Patrick Kaiser, Sven Tribelhorn, Jonah Kasper, Michel Kaufmann, Mike Bachmann, Nils Furrer, Navid Zelger, Fidele Fernandez Nsegue, Abel Haileab. – Olympique Lucerne: Kevin Marty, Ivo Fuchs, Ardi Bekiri, Sanel Kljajic, Toni Maglica, Belmin Dedukic, Fabio Ehrat, Nico Kurth, Alessandro Guida, Vedran Volic, Alen Malanovic. – Verwarnungen: 33. Sanel Kljajic, 37. Patrick Kaiser, 40. Navid Zelger, 54. Fidele Fernandez Nsegue, 60. Alessandro Guida.

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Ebikon I 1/3 (3:0), 3. FC Malters 1/3 (3:1), 4. FC Kickers Luzern 1/3 (2:0), 5. FC Hergiswil II 1/3 (3:2), 6. FC Gunzwil 1/3 (2:1), 7. Olympique Lucerne 1/0 (2:3), 8. FC Hitzkirch 1/0 (1:2), 9. SC Buochs 1/0 (1:3), 10. SK Root 1/0 (0:2), 11. SC Kriens U23 1/0 (0:3), 12. FC Adligenswil 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:33 Uhr.