4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Hergiswil mit drei Punkten auswärts gegen Ebikon Sieg für Hergiswil: Gegen Ebikon gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1.

(chm)

Hergiswil ging in der 44. Spielminute durch Oliver Nussbaum in Führung, ehe Ebikon in der 70. Minute (Carlo Cocco) der Ausgleich gelang. In der 73. Minute gelang Simon Mayr der Führungstreffer zum 2:1 für Hergiswil. In der 92. Minute sorgte Marco Allgäuer für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Hergiswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Nils Furrer (54.) und Marco Allgäuer (56.). Eine Verwarnung gab es für Ebikon, nämlich für Hilton Matuanana (50.).

Nach dem ersten Spiel steht Hergiswil auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Hergiswil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Emmen II. Das Spiel findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Nach dem ersten Spiel steht Ebikon auf dem achten Rang. Für Ebikon geht es in einem Auswärtsspiel gegen Olympique Lucerne (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Hergiswil II 1:3 (0:1) - Risch, Ebikon – Tore: 44. Oliver Nussbaum 0:1. 70. Carlo Cocco 1:1. 73. Simon Mayr 1:2. 92. Marco Allgäuer 1:3. – Ebikon: Michael Fritsche, David Flückiger, Marvin Keller, Luca Egli, Iwan Stadelmann, Sinan Said, Nick Kreyenbühl, Manuel Hermann, Carlo Cocco, Yannik Bachmann, Yunus Ilhan. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Maximilian Remiger, Patrick Kaiser, Simon Mayr, Adrian Blättler, Nils Furrer, Dion Schmid, Oliver Nussbaum, Marco Allgäuer, Roberto Lecci, Sven Tribelhorn. – Verwarnungen: 50. Hilton Matuanana, 54. Nils Furrer, 56. Marco Allgäuer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 22:17 Uhr.