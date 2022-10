4. Liga, Gruppe 3 Hergiswil mit drei Punkten auswärts gegen Stans Hergiswil behielt im Spiel gegen Stans am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Oliver Nussbaum, der in der 16. Minute für Hergiswil zum 1:0 traf. Timo Bertucci sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hergiswil. In der 60. Minute gelang Stans (Silvan Eggel) der Anschlusstreffer (1:2). Mit dem 3:1 für Hergiswil schoss Fabio Gisler das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Hergiswil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Stans ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Hergiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Hergiswil hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hergiswil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ebikon II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Sonntag (23. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Stans hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Stans spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Alpnach a (Platz 7). Diese Begegnung findet am Sonntag (23. Oktober) statt (14.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Stans - FC Hergiswil II 1:3 (0:2) - Eichli, Stans – Tore: 16. Oliver Nussbaum 0:1. 18. Timo Bertucci 0:2. 60. Silvan Eggel 1:2. 81. Fabio Gisler 1:3. – Stans: Janilo Zumstein, Fabio Flühler, Yannick Konrad, Jonas von Holzen, Albert Qerimaj, Kilian Hirt, Silas Alpstäg, Tino Gerig, Denis Himaj, Dennis Mathis, Silvan Eggel. – Hergiswil: Navin Bucher, Konstantin Tan, Maximilian Remiger, Simon Mayr, Adrian Blättler, Jasha Vaszary, Dion Schmid, Fabio Gisler, Marco Allgäuer, Timo Bertucci, Nils Furrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

