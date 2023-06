4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Hergiswil und Horw spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Hergiswil und Horw. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 71. Minute schoss Jordan Burri das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 80. Minute traf Janick Roth für Horw.

Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Dion Schmid (30.), Roberto Lecci (74.) und Neil Bachmann (84.). Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Daniel Vögtli (78.)

Hergiswil rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 7.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Hergiswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Hergiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (6. Juni) statt (20.30 Uhr, Wartegg, Luzern).

Horw bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 17 Punkte. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Horw daheim gegen das drittplatzierte Team Olympique Lucerne zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Horw 1:1 (0:0) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 71. Jordan Burri 1:0. 80. Janick Roth 1:1. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Mathias Flühler, Konstantin Tan, Sven Tribelhorn, Adrian Blättler, Nils Furrer, Jordan Burri, Dion Schmid, Roberto Lecci, Luca Bertucci, Martin Spaqi. – Horw: Michael Stocker, Michael Holliger, Lukas Kappeler, Joel Brun, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Verwarnungen: 30. Dion Schmid, 74. Roberto Lecci, 78. Daniel Vögtli, 84. Neil Bachmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 09:13 Uhr.