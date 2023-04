3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden bezwingt auswärts Kickers Sieg für Hildisrieden: Gegen Kickers gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Hildisrieden: Marcel Schmid brachte seine Mannschaft in der 36. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Roelvis Contreras Hildisrieden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Kickers zum 1:2 kam in der 80. Minute. Verantwortlich dafür war Patrick Cerveira Nogueira.

In der 82. Minute baute Amedeo Bianchi den Vorsprung für Hildisrieden auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Kickers noch auf 2:3 heran. Patrick Cerveira Nogueira war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hildisrieden gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kickers für Aurel Glatt (53.) und David Tschupp (90.).

Die Tabellensituation bleibt für Hildisrieden unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Hildisrieden hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Malters kriegt es Hildisrieden im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Mit der Niederlage rückt Kickers in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 7. Kickers hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kickers tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Küssnacht a/R 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Kickers Luzern - Hildisrieder SV 2:3 (0:2) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 36. Marcel Schmid 0:1. 43. Roelvis Contreras 0:2. 80. Patrick Cerveira Nogueira 1:2. 82. Amedeo Bianchi 1:3. 87. Patrick Cerveira Nogueira 2:3. – Kickers: Martin Grüter, Julian Stumpf, Yonas Kidane, Thorben Müller, Aurel Glatt, Mithulan Rasakumar, Gazmend Rama, Fabrizio Giuliano, Ehad Lika, Sven Gehrig, Ivan Maric. – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Manuel Estermann, Sandro Bachmann, Marcel Schmid, Joel Estermann, Fabian Burri, Erlin Thaqi, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Verwarnungen: 31. Marcel Schmid, 53. Aurel Glatt, 60. Silvan Ineichen, 84. Manuel Estermann, 90. Raymond Wicki, 90. David Tschupp, 93. Joel Estermann.

