3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden holt gegen Hitzkirch ersten Saisonsieg – Später Siegtreffer durch Roelvis Contreras Hitzkirch lag gegen Hildisrieden deutlich vorne, nämlich 2:0 (34. Minute) - und verlor dennoch. Hildisrieden feiert einen 3:2-Heimsieg.

(chm)

Hitzkirch ging bis zur 34. Minute mit zwei Toren in Führung. Das Skore eröffnete Jonas Rosenberg in der 18. Minute. Er traf für Hitzkirch zum 1:0. Diego Erne erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Hitzkirch.

Die Wende gelang Hildisrieden ab der 51. Minute, als Manuel Estermann zum 1:2 traf. Es folgte in der 64. Minute der Ausgleichstreffer durch Gino Barmettler, ehe Roelvis Contreras in der 83. Minute der Siegtreffer gelang.

Bei Hildisrieden erhielten Roelvis Contreras (36.), Joel Krieger (41.) und Mattia Hüsler (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Hitzkirch für Michael Winiger (60.) und Marc Syfrig (72.).

Zahlreiche Gegentore sind für Hitzkirch ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 31 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 9).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Hildisrieden mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Sieben Punkte bedeuten Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Der erste Sieg der Saison für Hildisrieden folgt nach sieben Niederlagen und vier Unentschieden. Hildisrieden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Hildisrieden trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Hitzkirch hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hitzkirch in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Hitzkirch 3:2 (0:2) - Raiffeisen – Tore: 18. Jonas Rosenberg 0:1. 34. Diego Erne 0:2. 51. Manuel Estermann 1:2. 64. Gino Barmettler 2:2. 83. Roelvis Contreras 3:2. – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Mattia Hüsler, Manuel Estermann, Erlin Thaqi, Raymond Wicki, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Hitzkirch: Nermin Badic, Nick Heer, Patrik Bucher, Enea Bossart, Jan Heggli, Michael Winiger, Sandro Rosenberg, Jonas Rosenberg, Marc Syfrig, Diego Erne, Colin Moos. – Verwarnungen: 36. Roelvis Contreras, 41. Joel Krieger, 60. Michael Winiger, 72. Marc Syfrig, 91. Mattia Hüsler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2023 00:03 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.