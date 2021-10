4. Liga, Gruppe 4 Hildisrieden mit drei Punkten auswärts gegen Rothenburg – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Hildisrieden: Gegen Rothenburg gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Hildisrieden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 95. Minute war Manuel Estermann.

Zum Auftakt der Partie hatte Joel Zimmermann sein Team in der 10. Minute in Führung geschossen. Zum Ausgleich für Hildisrieden traf Fabian Burri in der 58. Minute. Elias Thürig brachte Rothenburg 2:1 in Führung (65. Minute). Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Kilian Burkart, sorgte in der 80 für den Ausgleich für Hildisrieden.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rothenburg sah Tim Bolzern (15.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hildisrieden, Fabian Burri (43.) kassierte sie.

Die Offensive von Hildisrieden hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 27 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Hildisrieden verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach sechs Spielen 14 Punkte auf dem Konto. Für Hildisrieden ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Hildisrieden geht es daheim gegen FC Littau II (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Für Rothenburg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rothenburg tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Emmen a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (6. Oktober) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Rothenburg - Hildisrieder SV 2:3 (1:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 10. Joel Zimmermann 1:0. 58. Fabian Burri 1:1. 65. Elias Thürig 2:1. 80. Kilian Burkart (Penalty) 2:2.95. Manuel Estermann 2:3. – Rothenburg: Marco Zweili, Erich Schnider, David Müller, Michael Von Ah, Marvin Glanzmann, Tim Bolzern, Thomas Müller, Fabio Schürch, Richard Sollberger, Joel Zimmermann, Patrick Egli. – Hildisrieden: Gian Betschart, Silvan Ineichen, Manuel Estermann, Marcel Müller, Marcel Schmid, Raymond Wicki, Fabian Burri, Kilian Burkart, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Verwarnungen: 43. Fabian Burri – Ausschluss: 15. Tim Bolzern.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Emmen a 4/10 (17:7), 3. SC Obergeissenstein 5/10 (15:3), 4. FC Littau II 5/9 (17:12), 5. FC Emmenbrücke II 5/8 (12:9), 6. FC Rothenburg 5/7 (11:11), 7. FC Eschenbach III 5/5 (10:17), 8. FC Südstern b 5/4 (9:25), 9. FC Malters 5/3 (8:17), 10. Luzerner SC 5/0 (12:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 21:55 Uhr.