4. Liga, Gruppe 4 Hildisrieden mit Sieg gegen Malters Sieg für Hildisrieden: Gegen Malters gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:3.

(chm)

Den Auftakt machte Silvan Ineichen, der in der 18. Minute für Hildisrieden zum 1:0 traf. Per Penalty erhöhte Raymond Wicki in der 26. Minute zum 2:0 für Hildisrieden. Per Penalty traf Patrick Stalder in der 38. Minute für Malters zum Anschlusstreffer (1:2)

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Niklas Zihlmann traf für Malters. Joel Krieger erzielte in der 60. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Hildisrieden. Adrian Ineichen erhöhte in der 70. Minute zur 4:2-Führung für Hildisrieden.

In der 90. Minute verwandelte Patrick Stalder erfolgreich einen Elfmeter und brachte Malters so auf 3:4 heran. In der 91. Minute erhöhte Nils Röösli auf 5:3 für Hildisrieden.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Malters sah Micha Bucheli (54.) die rote Karte. Gelb erhielt Micha Bucheli (12.). Für Hildisrieden gab es keine Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.8 Toren pro Spiel ist Hildisrieden bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Malters kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 7).

Hildisrieden rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei elf Punkten. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Hildisrieden ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Hildisrieden gingen unentschieden aus. Hildisrieden siegte zudem erstmals auswärts.

Für Hildisrieden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rothenburg (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Freitag (1. Oktober) statt (20.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage büsst Malters einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 9. Für Malters war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Malters trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Südstern b (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (19.30 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Malters 5:3 (2:2) - Raiffeisen – Tore: 18. Silvan Ineichen 1:0. 26. Raymond Wicki (Penalty) 2:0.38. Patrick Stalder (Penalty) 2:1.45. Niklas Zihlmann 2:2. 60. Joel Krieger 3:2. 70. Adrian Ineichen 4:2. 90. Patrick Stalder (Penalty) 4:3.91. Nils Röösli 5:3. – Hildisrieden: Gian Betschart, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Marcel Müller, Marcel Schmid, Fabian Burri, Marcel Wiederkehr, Adrian Ineichen, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Raymond Wicki. – Malters: Raim Selimi, Micha Bucheli, Jonas Schröter, Dominik Zemp, Donat Furrer, Agenthan Theivendran, Patrick Stalder, Niklas Zihlmann, Arsim Selimi, Claudio Stübi, Yannik Bucheli. – Verwarnungen: 12. Micha Bucheli – Ausschluss: 54. Micha Bucheli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Obergeissenstein 1:4, FC Südstern b - FC Emmenbrücke II 1:2, FC Eschenbach III - Luzerner SC 5:4, Hildisrieder SV - FC Malters 5:3

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 5 Spiele/11 Punkte (24:8). 2. SC Emmen a 4/10 (17:7), 3. SC Obergeissenstein 5/10 (15:3), 4. FC Littau II 5/9 (17:12), 5. FC Emmenbrücke II 5/8 (12:9), 6. FC Rothenburg 4/7 (9:8), 7. FC Eschenbach III 5/5 (10:17), 8. FC Südstern b 5/4 (9:25), 9. FC Malters 5/3 (8:17), 10. Luzerner SC 5/0 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 01:09 Uhr.