4. Liga, Gruppe 4 Hildisrieden sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Eschenbach Eschenbach und Hildisrieden trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 2:2-Unentschieden.

(chm)

Zunächst hatte Hildisrieden die Führung erzielt (15. Minute, Marcel Schmid), war dann aber durch zwei Tore (23., 32. Minute) von Eschenbach in Rückstand geraten. Für Eschenbach trafen: Patrick Felder und Beat Saner. Kurz vor Schluss, in der 81. Minute, traf Raymond Wicki für Hildisrieden zum 2:2-Ausgleich.Das Tor fiel durch einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Eschenbach, nämlich für Elias Bösch (79.). Eine Verwarnung gab es für Hildisrieden, nämlich für Fabian Burri (25.).

Eschenbach steht mit einem Punkt auf Rang 6. Für Eschenbach geht es auswärts gegen FC Südstern b weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

In der Tabelle steht Hildisrieden nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (vier Punkte). Hildisrieden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Luzerner SC. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Eschenbach III - Hildisrieder SV 2:2 (2:1) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 15. Marcel Schmid 0:1. 23. Patrick Felder 1:1. 32. Beat Saner 2:1. 81. Raymond Wicki (Penalty) 2:2. – Eschenbach: Marco Gärtner, Patrick Rust, Michael Müller, Chris Gehrig, David Suter, Patrick Felder, Thomas Kaech, Severin Zimmermann, Maik Bucher, Kevin Streuli, Beat Saner. – Hildisrieden: Martin Stocker, Silvan Ineichen, Mattia Hüsler, Joel Jost, Marcel Schmid, Fabian Burri, Kilian Burkart, Marcel Wiederkehr, Roelvis Contreras, Joel Krieger, Raymond Wicki. – Verwarnungen: 25. Fabian Burri, 79. Elias Bösch.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 2 Spiele/4 Punkte (13:2). 2. FC Littau II 1/3 (8:1), 3. FC Rothenburg 1/3 (3:2), 4. SC Emmen a 1/3 (7:2), 5. FC Malters 1/3 (1:0), 6. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 7. FC Emmenbrücke II 1/0 (2:3), 8. SC Obergeissenstein 1/0 (0:1), 9. Luzerner SC 1/0 (1:8), 10. FC Südstern b 1/0 (0:11).

