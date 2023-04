3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden sorgt bei Kriens für Überraschung Überraschender Sieg für Hildisrieden: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Kriens (3. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

(chm)

In der 9. Minute hiess es nach einem Eigentor von Mike Amrhein 1:0 für Hildisrieden. Gleichstand war in der 16. Minute hergestellt: Tiago Teixeira Azevedo traf für Kriens. Marcel Wiederkehr brachte Hildisrieden 2:1 in Führung (56. Minute).

Hildisrieden baute die Führung in der 67. Minute (Manuel Estermann) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Kriens zum 2:3 kam in der 78. Minute. Verantwortlich dafür war Alejandro Sebastian Garcia Balda. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Beat Niederberger in der 93. Minute. Er traf zum 4:2 für Hildisrieden.

Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Jonas Villiger (52.) und Fabian Burri (90.). Gelbe Karten gab es bei Kriens für Loris Lukaj (63.) und Leonardo Ignatov (65.).

In den bisherigen Spielen ist Hildisrieden nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Hildisrieden die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Hildisrieden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Hildisrieden hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Hildisrieden siegte zudem erstmals auswärts.

Hildisrieden trifft im nächsten Spiel auswärts auf SK Root (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Unterallmend, Root).

Mit der Niederlage rückt Kriens in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 30 Punkten neu Platz 4. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Kriens tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Küssnacht a/R 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: Hildisrieder SV - SC Kriens II 4:2 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 9. Eigentor (Mike Amrhein) 1:0.16. Tiago Teixeira Azevedo 1:1. 56. Marcel Wiederkehr 2:1. 67. Manuel Estermann 3:1. 78. Alejandro Sebastian Garcia Balda 3:2. 93. Beat Niederberger 4:2. – Hildisrieden: Raymond Wicki, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Marcel Schmid, Marcel Wiederkehr, Manuel Estermann, Joel Estermann, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Kriens: Johannes Rösli, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Luis Velaj, Marsell Dedaj, Noah Gabriel, Silvan Diaz, Matteo Wicki, Noah Vozza, Tiago Teixeira Azevedo. – Verwarnungen: 52. Jonas Villiger, 63. Loris Lukaj, 65. Leonardo Ignatov, 90. Fabian Burri.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 18:28 Uhr.