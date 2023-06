3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden sorgt bei Rothenburg für Überraschung – Rothenburg verliert nach drei Siegen Rothenburg lag gegen Hildisrieden deutlich vorne, nämlich 2:0 (23. Minute) - und verlor dennoch. Hildisrieden feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

Den Auftakt machte Pascal Zimmermann, der in der 7. Minute für Rothenburg zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Davide Di Berardino Rothenburg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 42. Minute verwandelte Erlin Thaqi erfolgreich einen Elfmeter und brachte Hildisrieden so auf 1:2 heran.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 46. Minute, als Roelvis Contreras für Hildisrieden traf. In der 65. Minute gelang Joel Estermann der Führungstreffer zum 3:2 für Hildisrieden. Mit dem 4:2 für Hildisrieden schoss Raymond Wicki das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Hildisrieden. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rothenburg, Oliver Schöpfer (46.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Hildisrieden eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Hildisrieden die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg liegt Hildisrieden neu über dem Strich. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Adligenswil. Hildisrieden hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Hildisrieden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Rothenburg hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rothenburg ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rothenburg - Hildisrieder SV 2:4 (2:2) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 7. Pascal Zimmermann 1:0. 23. Davide Di Berardino 2:0. 42. Erlin Thaqi (Penalty) 2:1.46. Roelvis Contreras 2:2. 65. Joel Estermann 2:3. 72. Raymond Wicki 2:4. – Rothenburg: Lenny Hofer, Luca Martin, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Erich Schnider, Yves Zurkirchen, Marc Unternährer, Matteo Di Berardino, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Yasha Schmid. – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Mattia Hüsler, Manuel Estermann, Joel Estermann, Erlin Thaqi, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Gino Barmettler. – Verwarnungen: 46. Oliver Schöpfer, 56. Joel Estermann, 64. Roelvis Contreras, 74. Fabian Burri, 82. Silvan Ineichen, 83. Marcel Wiederkehr.

