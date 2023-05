3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden und Südstern teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Hildisrieden und Südstern sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Südstern sah Kujtim Pnishi (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Südstern weitere sieben gelbe Karten. Bei Hildisrieden erhielten Erlin Thaqi (11.) und Joel Krieger (61.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Hildisrieden unverändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 11. Hildisrieden hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hildisrieden in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rothenburg. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Südstern hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und neunmal unentschieden gespielt.

Südstern tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Küssnacht a/R 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Südstern 0:0 (0:0) - Raiffeisen – keine Tore – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Mattia Hüsler, Manuel Estermann, Joel Estermann, Erlin Thaqi, Gino Barmettler, Roelvis Contreras, Amedeo Bianchi. – Südstern: Patrick Adriano Tiepo, Renato Pereira Da Silva, Robson Gavioli Junior, Gustavo Kohl, Baskim Osmani, Maycon Gomes Lima, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Davyson De França Moura, Douglas Gomes Felten, Isan Miranda Alfonso, Gabriele Battaglia. – Verwarnungen: 11. Erlin Thaqi, 33. Gustavo Kohl, 47. Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa, 52. Leonardo Radi, 55. Rui Miguel Peixoto Coutinho, 61. Joel Krieger, 63. Douglas Gomes Felten, 72. Patrick Adriano Tiepo, 94. Gabriele Battaglia – Ausschluss: 88. Kujtim Pnishi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

