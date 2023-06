4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Hitzkirch holt sich drei Punkte gegen Zug 94 Hitzkirch gewinnt am Samstag zuhause gegen Zug 94 2:1.

(chm)

Nach torlosen 81 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie erzielte Sandro Williner für Hitzkirch. In der 81. Minute traf er zum 1:0. Sandro Williner erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für Hitzkirch. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der Schlussphase kam Zug 94 noch auf 1:2 heran. Uros Draskovic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Zug 94 sah Emir Mehmedovic (84.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Zug 94 weitere fünf gelbe Karten. Bei Hitzkirch erhielten Fabian Koller (57.) und Navin Müller (67.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Hitzkirch zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg brachte Hitzkirch über den Strich. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 5. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt Luzerner SC. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hitzkirch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Brunnen b (Platz 7). Das Spiel findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Mit der Niederlage rückt Zug 94 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Zug 94 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zug 94 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Hochdorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (14.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - Zug 94 III 2:1 (0:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 81. Sandro Williner 1:0. 86. Sandro Williner (Penalty) 2:0.88. Uros Draskovic 2:1. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Joshua Mühlethaler, Fabian Koller, Julian Weibel, Flavian Bucher, Ambesajr Tadese, Aurel Stocker, Navin Müller, Noah Hofer, Sathirshkanen Sooriyakumaran, Sandro Williner. – Zug 94: Fabian Fischlin, Ken Bernet, Enrique Gonzalez, Emir Mehmedovic, Dragic Draskovic, Nikola Belic, Eron Emini, Maximiliano Damian Magnin Alfaro, Scharbel Hadodo, Uros Draskovic, Srdan Mijatovic. – Verwarnungen: 17. Uros Draskovic, 45. Srdan Mijatovic, 47. Tim Weber, 57. Fabian Koller, 60. Emir Mehmedovic, 67. Navin Müller, 90. Eldin Keranovic – Ausschluss: 84. Emir Mehmedovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 14:43 Uhr.