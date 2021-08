4. Liga, Gruppe 1 Hitzkirch mit Sieg gegen Emmen im ersten Spiel Hitzkirch siegt zuhause gegen Emmen: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Lars Zurkirch in der 72. Minute. Er traf für Hitzkirch zum 1:0. Hitzkirch baute die Führung in der 75. Minute (Nicolas Bieri) weiter aus (2:0). Die 86. Minute brachte für Emmen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Shkumbin Shkodra. In der 92. Minute erhöhte Ante Culo auf 3:1 für Hitzkirch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Emmen erhielten Shkumbin Shkodra (45.) und Mario Martinovic (65.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hitzkirch, Ante Culo (27.) kassierte sie.

Hitzkirch reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Hitzkirch spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schötz II. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nach dem ersten Spiel steht Emmen auf dem neunten Rang. Emmen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gunzwil. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - SC Emmen b 3:1 (0:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 72. Lars Zurkirch 1:0. 75. Nicolas Bieri 2:0. 86. Shkumbin Shkodra 2:1. 92. Ante Culo 3:1. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Luca Weibel, Silvan Bieri, Severin Weibel, Flavian Bucher, Navin Müller, Matthias Müller, Nick Heer, Jonas Kaufmann, Micha Emanuel Beetschen, Nicolas Bieri. – Emmen: Rafael Gomes Tomas, Carlos Botelho Da Rocha, Hazir Bozhdaraj, Flamur Emini, Dejan Cvetkovic, Scepan Corovic, Shkumbin Shkodra, David Susnja, Mario Martinovic, Henrique Botelho Da Rocha, Marko Sucur. – Verwarnungen: 27. Ante Culo, 45. Shkumbin Shkodra, 65. Mario Martinovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Ruswil - FC Triengen 1 2:6, FC Schötz II - FC Wauwil-Egolzwil 1:0, FC Gunzwil - FC Littau III 3:4, FC Hitzkirch 2 - SC Emmen b 3:1

Tabelle: 1. FC Triengen 1 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Hitzkirch 2 1/3 (3:1), 3. FC Littau III 1/3 (4:3), 4. FC Schötz II 1/3 (1:0), 5. FC Hochdorf 0/0 (0:0), 6. FC Eschenbach II 0/0 (0:0), 7. FC Gunzwil 1/0 (3:4), 8. FC Wauwil-Egolzwil 1/0 (0:1), 9. SC Emmen b 1/0 (1:3), 10. FC Ruswil 1/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:38 Uhr.