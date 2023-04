4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Hitzkirch mit Sieg gegen Root Hitzkirch gewinnt am Samstag zuhause gegen Root 4:4.

Beide Teams gingen im Spiel zweimal in Führung. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Root in der 90. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Hitzkirch in der 77. Minute durch Noah Hofer 4:3 in Führung. Für den späten Ausgleich für Root sorgte Dukagjin Radi, der in der 90. Minute das Tor zum 4:4 erzielte.

Die Torschützen für Hitzkirch waren: Noah Hofer, Navin Müller, Julian Weibel und Daniel Blättler. Bei Root schoss Michael Christen gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Dukagjin Radi (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hitzkirch erhielten Severin Weibel (55.), Fabian Koller (59.) und Nicolas Heggli (88.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Root.

In der Tabelle steht Hitzkirch nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Als nächstes trifft Hitzkirch in einem Auswärtsspiel mit FC Hünenberg III (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Nach dem ersten Spiel steht Root auf dem fünften Rang. Auf Root wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Brunnen b, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - SK Root 4:4 (2:2) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 27. Daniel Blättler 1:0. 30. Michael Christen 1:1. 41. Michael Christen 1:2. 42. Julian Weibel 2:2. 59. Michael Christen 2:3. 69. Navin Müller 3:3. 77. Noah Hofer 4:3. 90. Dukagjin Radi 4:4. – Hitzkirch: Lukas Pleschke, Severin Weibel, Joshua Mühlethaler, Julian Weibel, Fabian Koller, Flavian Bucher, Ambesajr Tadese, Noah Hofer, Navin Müller, Aurel Stocker, Daniel Blättler. – Root: Dario Bühler, David Pantos, Luis Pföstl, Marco Bucher, Arno Kost, Roland Schnider, Davide Scorrano, Raphael Knüsel, Dukagjin Radi, Stefan Christen, Michael Christen. – Verwarnungen: 55. Severin Weibel, 59. Fabian Koller, 88. Nicolas Heggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

