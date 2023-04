3. Liga, Gruppe 2 Hitzkirch siegt gegen Root – Root verliert wegen Eigentor Hitzkirch behielt im Spiel gegen Root am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Colin Moos für Hitzkirch. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Root fiel in der 64. Minute (Alberto Fernandez Gonzalez). Hitzkirch ging in der 79. Minute 2:1 in Führung, als Pascal Christen ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hitzkirch, Patrik Moura Dos Santos (75.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Root erhielt: Patrick Funk (71.)

Mit dem Sieg rückt Hitzkirch um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Hitzkirch hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hitzkirch spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Kriens II (Platz 5). Die Partie findet am 15. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Root liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Für Root war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Root trifft im nächsten Spiel daheim auf Hildisrieder SV (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Hitzkirch - SK Root 2:1 (0:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 46. Colin Moos 1:0. 64. Alberto Fernandez Gonzalez 1:1. 79. Eigentor (Pascal Christen) 2:1. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Patrik Bucher, Thomas Meier, Jan Heggli, Michael Winiger, Sandro Rosenberg, Colin Moos, Patrick Langenstein, Diego Erne, Jonas Rosenberg. – Root: David Meier, Patrick Funk, Pascal Christen, Adriano Confortola, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Alberto Fernandez Gonzalez, Igor Matic, Denis Konjevic, Nedal Ahmad, Tim Meierhans. – Verwarnungen: 71. Patrick Funk, 75. Patrik Moura Dos Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 02:35 Uhr.