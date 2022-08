3. Liga, Gruppe 2 Hitzkirch siegt im ersten Spiel gegen Hildisrieden – Entscheidung in der Schlussminute Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Hitzkirch zuhause gegen Hildisrieden 2:1.

Hitzkirch geriet zunächst in Rückstand, als Raffael Ruckli in der 39. Minute die zwischenzeitliche Führung für Hildisrieden gelang. In der 59. Minute glich Hitzkirch jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Jonas Rosenberg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hildisrieden sah Simon Ruckli (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Hildisrieden weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Hitzkirch für Michael Winiger (82.) und Jeton Ballazhi (86.).

In der Tabelle steht Hitzkirch nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Als nächstes trifft Hitzkirch auswärts mit FC Küssnacht a/R 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach dem ersten Spiel steht Hildisrieden auf dem neunten Rang. Hildisrieden trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Hitzkirch - Hildisrieder SV 2:1 (0:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 39. Raffael Ruckli (Penalty) 0:1.59. Jonas Rosenberg 1:1. 92. Jonas Rosenberg 2:1. – Hitzkirch: Nermin Badic, Nick Heer, Thomas Meier, Enea Bossart, Jan Heggli, Michael Winiger, Colin Moos, Silvan Jung, Marc Syfrig, Jonas Rosenberg, Jeton Ballazhi. – Hildisrieden: Martin Stocker, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Marcel Schmid, Sandro Bachmann, Roelvis Contreras, Manuel Estermann, Joel Estermann, Joel Krieger, Raffael Ruckli, Raymond Wicki. – Verwarnungen: 21. Joel Estermann, 41. Silvan Ineichen, 69. Simon Ruckli, 82. Michael Winiger, 86. Jeton Ballazhi, 93. Kilian Burkart – Ausschluss: 91. Simon Ruckli.

